Café créatif Atelier cosmétique Cloyes-les-Trois-Rivières

La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

Apprenez pas à pas à fabriquer votre propre cosmétique naturel avec Les Ateliers de Line.

La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

English :

Learn step-by-step how to make your own natural cosmetics with Les Ateliers de Line.

German :

Lernen Sie mit Les Ateliers de Line Schritt für Schritt, wie Sie Ihre eigene Naturkosmetik herstellen können.

Italiano :

Imparate passo dopo passo a realizzare i vostri cosmetici naturali con Les Ateliers de Line.

Espanol :

Aprende paso a paso a elaborar tus propios cosméticos naturales con Les Ateliers de Line.

