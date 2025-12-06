Café créatif Atelier cosmétique Cloyes-les-Trois-Rivières
La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
Apprenez pas à pas à fabriquer votre propre cosmétique naturel avec Les Ateliers de Line.
La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr
English :
Learn step-by-step how to make your own natural cosmetics with Les Ateliers de Line.
German :
Lernen Sie mit Les Ateliers de Line Schritt für Schritt, wie Sie Ihre eigene Naturkosmetik herstellen können.
Italiano :
Imparate passo dopo passo a realizzare i vostri cosmetici naturali con Les Ateliers de Line.
Espanol :
Aprende paso a paso a elaborar tus propios cosméticos naturales con Les Ateliers de Line.
