Café créatif : découverte de la technique du pop-up Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes
Café créatif : découverte de la technique du pop-up Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes mercredi 11 mars 2026.
Café créatif : découverte de la technique du pop-up Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 11 mars, 15h30 dans la limite des places disponibles
Venez-vous initier et animer une feuille de papier avec une paire de ciseaux, un peu de colle et un soupçon de créativité.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-11T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-11T17:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91
Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91