Café créatif : fabriquons des badges poétiques Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 7 janvier 2026, 15h30 dans la limite des places disponibles

Bonne résolution de début d’année, poésie ou slogan fantaisiste, laissez parler votre créativité en créant et en arborant vos plus beaux badges.

Début : 2026-01-07T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-07T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



