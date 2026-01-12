Café créatif : fabriquons nos produits du quotidien en tissu Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 4 février, 15h30 dans la limite des places disponibles

Pour réduire vos dépenses et vos déchets, venez apprendre à coudre lors de cet atelier convivial.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-04T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-04T17:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

