Café créatif : initiation à la linogravure, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes

Café créatif : initiation à la linogravure Mercredi 29 avril, 15h30 Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T15:30:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T15:30:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Un atelier pour découvrir la technique de la linogravure gâce à des tampons creusés dans de la gomme pour imprimer à l’encre des motifs graphiques sur papier.

Adultes.

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 91 http://bibliotheques.rennes.fr

Découverte de la technique de la linogravure. atelier créatif

Freepik