Café créatif : initiation à la linogravure, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes
Café créatif : initiation à la linogravure, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes mercredi 29 avril 2026.
Café créatif : initiation à la linogravure Mercredi 29 avril, 15h30 Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T15:30:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T15:30:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00
Un atelier pour découvrir la technique de la linogravure gâce à des tampons creusés dans de la gomme pour imprimer à l’encre des motifs graphiques sur papier.
Adultes.
Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 91 http://bibliotheques.rennes.fr
Découverte de la technique de la linogravure. atelier créatif
Freepik
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