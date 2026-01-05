Café créatif La linogravure Cloyes-les-Trois-Rivières
Café créatif La linogravure Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 7 février 2026.
Café créatif La linogravure
La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 12:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Laissez place à votre imagination pour réaliser vos plus belles estampes dans le cadre de cet atelier animé par Eve Rodot.
6 .
La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Give free rein to your imagination and create your most beautiful prints in this workshop led by Eve Rodot.
L’événement Café créatif La linogravure Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-01-05 par OT GRAND CHATEAUDUN