Café créatif La linogravure Cloyes-les-Trois-Rivières

Café créatif La linogravure

La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

2026-02-07

Laissez place à votre imagination pour réaliser vos plus belles estampes dans le cadre de cet atelier animé par Eve Rodot.

La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

English :

Give free rein to your imagination and create your most beautiful prints in this workshop led by Eve Rodot.

