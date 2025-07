Café créatif : l’art du furoshiki Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes

dans la limite des places disponibles

Le furoshiki est une technique japonaise de pliage, de nouage de tissu traditionnellement utilisé pour emballer des objets.

Bientôt les cadeaux de fin d’année, découvrez cette méthode écoresponsable, alternative zéro-déchet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-03T15:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-03T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 91

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91