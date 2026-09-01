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Café créatif Les Bucoliques Le Tréport

dimanche 27 septembre 2026 · Les Bucoliques · Le Tréport

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Les Bucoliques
Adresse
87B Rue Alexandre Papin
Ville
76470 Le Tréport
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Tréport

Café créatif

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 12:30:00

Date(s) :
2026-09-27

Venez participer au café créatif avec Léna et Kim Hana. Amener votre ouvrage et partagez un temps de création avec d’autres créateur (ices) !
Participation : une consommation   .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21  librairie@lesbucoliques.fr

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English : Café créatif

L’événement Café créatif Le Tréport a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers

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