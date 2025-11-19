Café Crêpes Céramiques Crêperie Barak’Krep Pontivy
Crêperie Barak’Krep 25 Rue Friedland Pontivy Morbihan
Au programme décoration, partage, convivialité et détente tout en dégustant une bonne crêpe accompagnée de sa boisson chaude. Plusieurs objet seront disponibles.
Pensez à vos idées cadeaux.
Sur inscription avant le 15 novembre. .
Crêperie Barak’Krep 25 Rue Friedland Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 9 88 38 38 42
