Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café Crêpes Céramiques Crêperie Barak’Krep Pontivy

Café Crêpes Céramiques Crêperie Barak’Krep Pontivy mercredi 19 novembre 2025.

Café Crêpes Céramiques

Crêperie Barak’Krep 25 Rue Friedland Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 15:00:00
fin : 2025-11-19

Date(s) :
2025-11-19

Au programme décoration, partage, convivialité et détente tout en dégustant une bonne crêpe accompagnée de sa boisson chaude. Plusieurs objet seront disponibles.
Pensez à vos idées cadeaux.
Sur inscription avant le 15 novembre.   .

Crêperie Barak’Krep 25 Rue Friedland Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 9 88 38 38 42 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café Crêpes Céramiques Pontivy a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté