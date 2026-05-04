Café-criée Concarneau
Café-criée Concarneau vendredi 28 août 2026.
Concarneau
Café-criée
29 Quai Carnot Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 06:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Visitez la criée, lieu emblématique de la pêche à Concarneau. Découvrez ses rouages et la vente du poisson, puis l’histoire des hommes qui y ont travaillé à travers les témoignages collectés. La visite s’achève autour d’un petit-déjeuner, bien mérité.
Petit-déjeuner inclus.
Billetterie en ligne ou billets à retirer au plus tard la veille à 12h, à la Maison du Patrimoine.
Pensez à vous vêtir chaudement, chaussures fermées obligatoires.
RDv devant Le Télégramme 29 quai Carnot .
29 Quai Carnot Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café-criée
L’événement Café-criée Concarneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OTC CCA
À voir aussi à Concarneau (Finistère)
- Exposition à l’Espace Culturel du Centre Leclerc de CONCARNEAU Concarneau 9 mai 2026
- Une ville, 32 conserveries Ville-Close Concarneau 9 mai 2026
- Troc et puces Quai Carnot Concarneau 10 mai 2026
- Troc et puces des écoles du centre ville, Quai Carnot, Concarneau 10 mai 2026
- Trail de Keriolet Parc de Kerambriec Concarneau 10 mai 2026