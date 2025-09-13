Café Croc’ Suisse Croc Palar 2025 Médiathèque Municipale Ernest Labrousse Barbezieux-Saint-Hilaire

Médiathèque Municipale Ernest Labrousse 3 avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

2025-09-13

Rencontre / discussion à la médiathèque de Barbezieux autour des sélections de Croc Polar et des littératures Européennes Cognac (Suisse).

Médiathèque Municipale Ernest Labrousse 3 avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 30 70 mediatheque@mairie-barbezieux.fr

English : Café Croc’ Suisse Croc Palar 2025

Meeting/discussion at the Barbezieux media library on the Croc Polar selections and European literature Cognac (Switzerland).

German : Café Croc’ Suisse Croc Palar 2025

Treffen / Diskussion in der Mediathek von Barbezieux rund um die Auswahl des Croc Polar und der Europäischen Literaturen Cognac (Schweiz).

Italiano : Café Croc’ Suisse Croc Palar 2025

Incontro/discussione presso la mediateca di Barbezieux sulle selezioni di letteratura croco-polare ed europea di Cognac (Svizzera).

Espanol : Café Croc’ Suisse Croc Palar 2025

Encuentro/debate en la mediateca de Barbezieux sobre el Croc Polar y las selecciones de literatura europea de Cognac (Suiza).

