Café, croissant et cinéma Croire aux arbres Espace Culturel Agon-Coutainville

Café, croissant et cinéma Croire aux arbres

Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 10:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Café, croissant et cinéma au cinéma l’Espace à Agon-Coutainville. .

Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie culture.clap.50@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café, croissant et cinéma Croire aux arbres

L’événement Café, croissant et cinéma Croire aux arbres Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-02-03 par Coutances Tourisme