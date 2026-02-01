Café, croissant et cinéma Croire aux arbres Espace Culturel Agon-Coutainville
Café, croissant et cinéma Croire aux arbres Espace Culturel Agon-Coutainville dimanche 15 février 2026.
Café, croissant et cinéma Croire aux arbres
Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 10:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Café, croissant et cinéma au cinéma l’Espace à Agon-Coutainville. .
Espace Culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie culture.clap.50@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café, croissant et cinéma Croire aux arbres
L’événement Café, croissant et cinéma Croire aux arbres Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-02-03 par Coutances Tourisme