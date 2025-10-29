Café cult du château Au Château Guerlédan

Au Château 2, rue Léon Lecerf Guerlédan Côtes-d’Armor

Confortablement installés au salon du lieu d’exposition du château de Guerlédan, nous prenons un thé ou un café en compagnie de Chantal de Jaeger, critique d’art et compagne du sculteur Italien, Daniele Bragoni.

C’est une opportunité incroyable de comprendre la démarche de l’artiste, son parcours et sa réflexion qui l’ont conduit à nous offrir les oeuvres que vous pourrez admirer et commenter au château, mais également en consultant son site https://www.bragoni-sculpture.com/

Une petite heure passée ensemble en toute simplicité, pour se rencontrer, passer un agréable moment, se cultiver , appréhender et apprécier l’émotion que peut procurer l’art, même et surtout, quand on n’y connait rien .

Pour des questions d’organisation, merci de confirmer votre présence au 06 22 72 00 02.

Entrée libre et participation libre pour le café. .

Au Château 2, rue Léon Lecerf Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 72 00 02

