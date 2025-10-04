Café culture à la bibliothèque Maurice Genevoix Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Café culture à la bibliothèque Maurice Genevoix Bibliothèque Maurice Genevoix Paris samedi 4 octobre 2025.

Café littéraire, café littéraire… est-ce que j’ai une tête de café littéraire ? A Maurice Genevoix, on voit plus large : venez discuter de vos coups de cœur musicaux, cinéma, théâtre, ou vos expositions préférées.

Aïda vous accueille aux petits soins avec thé (et café, c’est dans le titre) et petits gâteaux.

En accès libre.

Coups de cœur et petits gâteaux ! Soyez les bienvenues et bienvenus au café de Momo.

Le samedi 04 octobre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit

Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 132 ans.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR