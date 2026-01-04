Café culture à la bibliothèque Maurice Genevoix Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Café littéraire, café littéraire… est-ce que j’ai une tête de café littéraire ? A Maurice Genevoix, on voit plus large : venez discuter de vos coups de cœur musicaux, cinéma, théâtre, ou vos expositions préférées.

Aïda vous accueille aux petits soins avec thé (et café, c’est dans le titre) et petits gâteaux.

Le samedi 14 février à 11h, parlons d’amour bien sûr !

et aussi le samedi 21 mars et samedi 16 mai à 11h

En accès libre.

Coups de cœur et petits gâteaux ! Soyez les bienvenu.e.s au café de Momo.

Du samedi 14 février 2026 au vendredi 31 décembre 2027 :

gratuit

Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 132 ans.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR



