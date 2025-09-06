Café Culture à la Médiathèque Rue de la République Marmande

Ces rencontres sont l'occasion pour les participants de partager leurs coups de cœur en matière de littérature, musique ou cinéma, et de découvrir de nouvelles œuvres grâce aux recommandations des autres. Chaque séance offre un espace d'expression libre, propice à la discussion et à la découverte culturelle, le tout dans une ambiance chaleureuse.

English : Café Culture à la Médiathèque

Come and share your favorite movies, music or literature and discover new ideas around a friendly moment one Saturday morning per month From 10am to 12pm (Adult Section).

German : Café Culture à la Médiathèque

Teilen Sie Ihre Lieblingsfilme, -musik oder -literatur mit anderen und entdecken Sie neue Ideen bei einem gemütlichen Beisammensein an einem Samstagmorgen pro Monat 10:00-12:00 Uhr (Erwachsenenabteilung).

Italiano :

Questi incontri sono un’opportunità per i partecipanti di condividere i loro preferiti in letteratura, musica o film, e di scoprire nuove opere grazie ai consigli degli altri.

Espanol : Café Culture à la Médiathèque

Venga a compartir sus películas, música o literatura favoritas y a descubrir nuevas ideas en torno a un momento de convivencia un sábado por la mañana al mes De 10 a 12 horas (Sección de Adultos).

