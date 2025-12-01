Café & Culture Bal Irlandais avec le groupe Moher Mézidon Vallée d’Auge

Café & Culture Bal Irlandais avec le groupe Moher Mézidon Vallée d’Auge dimanche 14 décembre 2025.

Café & Culture Bal Irlandais avec le groupe Moher

Rue de la Futaie (Mézidon-Canon) Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14 17:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Moher est un quatruor rennais nourri de musique irlandaise et d’influences venues d’ailleurs.

Entre énergie des sessions traditionnelles et compositions originales, leur musique trace un pont entre les rives celtiques et les sonorités du monde.

a la fois ancrée et voyageuse, elle évoque la puissance brute des falaises irlandaises dont le groupe porte le nom, tout en ouvrant la voie à des horizons inédits. Avec des guitares, flûtes, violon et percussions, Moher propose un concert vivant, généreux et vibrant.

Maryse Samedy (association Korollerien Ar Skorv de Lanester) sera l’animatrice du bal. Danseuse depuis près de 20 ans, elle assure l’animation de soirées irlandaises pour la St Patrick.

Venez découvrir les danses traditionnelles irlandaises sur des rythmes de Jig, de Polka, de Reel ou de Valse.

A l’issue de cette représentation et autour d’un vin chaud gourmand, nous vous proposons un temps d’échange avec les artistes. .

Rue de la Futaie (Mézidon-Canon) Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie +33 2 31 42 68 54 contactlaloco14@gmail.com

English : Café & Culture Bal Irlandais avec le groupe Moher

Moher is a quatruor from Rennes that draws on Irish music and influences from elsewhere.

German : Café & Culture Bal Irlandais avec le groupe Moher

Moher ist ein Quatruor aus Rennes, der von irischer Musik und Einflüssen aus anderen Ländern genährt wird.

Italiano :

I Moher sono un quatruor di Rennes con un background di musica irlandese e influenze da altre parti.

Espanol :

Moher es un quatruor de Rennes con formación en música irlandesa e influencias de otros lugares.

L’événement Café & Culture Bal Irlandais avec le groupe Moher Mézidon Vallée d’Auge a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Lisieux Normandie Tourisme