CAFÉ CULTUREL rue du clos du gué La Salvetat-sur-Agout

CAFÉ CULTUREL mercredi 24 septembre 2025.

rue du clos du gué bibliothèque de La Salvetat sur Agoût La Salvetat-sur-Agout Hérault

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

2025-09-24

Découverte des éditions POESIS

Découverte des éditions Poesis par des lectures et des vidéos .

rue du clos du gué bibliothèque de La Salvetat sur Agoût La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68 jm2crozals@gmail.com

English :

Discover the POESIS publishing house

German :

Entdeckung des POESIS-Verlags

Italiano :

Scopri la casa editrice POESIS

Espanol :

Descubra la editorial POESIS

