CAFÉ CULTUREL La Salvetat-sur-Agout
le clos du gué La Salvetat-sur-Agout Hérault
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Hommage à l’immense poète Zéno Bianu parti le 7 janvier 2026
Hommage à Zéno Bianu avec diffusion de vidéos, lectures, photos .
le clos du gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68 jm2crozals@gmail.com
English :
Tribute to the great poet Zéno Bianu, who passed away on January 7, 2026
