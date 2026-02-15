CAFÉ CULTUREL

le clos du gué La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : 2026-02-18

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Hommage à l’immense poète Zéno Bianu parti le 7 janvier 2026

Hommage à Zéno Bianu avec diffusion de vidéos, lectures, photos .

le clos du gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68 jm2crozals@gmail.com

English :

Tribute to the great poet Zéno Bianu, who passed away on January 7, 2026

L’événement CAFÉ CULTUREL La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-02-13 par 34 ADT34