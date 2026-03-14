CAFÉ CULTUREL La Salvetat-sur-Agout
CAFÉ CULTUREL La Salvetat-sur-Agout mercredi 25 mars 2026.
CAFÉ CULTUREL
clos du gué La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Danse et Création
Que peut nous apporter la danse dans notre vie
Vidéos et lectures sur la danse .
clos du gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68 jm2crozals@gmail.com
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English :
Dance and Creation
L’événement CAFÉ CULTUREL La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34