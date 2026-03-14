CAFÉ CULTUREL

clos du gué La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Danse et Création

Que peut nous apporter la danse dans notre vie

Vidéos et lectures sur la danse .

clos du gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68 jm2crozals@gmail.com

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English :

Dance and Creation

L’événement CAFÉ CULTUREL La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34