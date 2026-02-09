Café curieux Santé et psychologie de l’enfant à l’adulte Thionville

Café curieux Santé et psychologie de l’enfant à l’adulte

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

2026-03-14

La santé mentale et la santé physique sont étroitement liées. Les premières années de la vie jouent un rôle essentiel dans l’équilibre et le développement tout au long du parcours de vie.

À l’occasion de ce Café Curieux, venez échanger avec Cyril Tarquinio, psychologue et chercheur à l’Inserm et à l’Université de Lorraine, directeur du Centre Pierre Janet, autour des liens entre développement, psychologie et santé, de l’enfance à l’âge adulte.

Un moment convivial pour comprendre, questionner et partager autour des enjeux de santé psychique et physique.

Sur inscription

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

Mental and physical health are closely linked. The first years of life play an essential role in balance and development throughout the life course.

Join Cyril Tarquinio, psychologist and researcher at Inserm and the Université de Lorraine, and Director of the Centre Pierre Janet, for a discussion on the links between development, psychology and health, from childhood to adulthood.

A convivial opportunity to understand, question and share the issues surrounding mental and physical health.

Registration required

