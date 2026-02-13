Café-curiosité : Mais à quoi servent donc les satellites ?, Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan, Toulouse

Café-curiosité : Mais à quoi servent donc les satellites ? Samedi 7 mars, 16h30 Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Haute-Garonne

Gratuit (réservation conseillée)

Entre science et curiosité, une ingénieure dévoile comment les données des satellites permettent d’observer et de suivre les évolutions de l’environnement, et révèle le quotidien de son métier.

Intervenante Agnès Verzeni, ingénieure en observation de la Terre.

Durée de 1h à 1h30

Dans le cadre du festival Scroll ! et en lien :

– atelier Groove végétal à partir de 14h30

– plongées immersives dans la nature de 10h à 18h (en continu)

Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan 5 chemin d’Audibert, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

Conférence / Dans le cadre du festival Scroll ! 2026 / En partenariat avec le Quai des Savoirs – Toulouse Métropole / Dès 12 ans

CNES_Mira_Productions_PAROT_Rémy, 2012