Café de Christkindel Wissembourg vendredi 28 novembre 2025.

10 rue du Chapitre Wissembourg Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-28 17:00:00

fin : 2025-12-21 21:00:00

2025-11-28 2025-11-29

Envie de boire un bon café dans une ambiance conviviale et chaleureuse ? Oubliez vos soucis le temps d’une parenthèse magique et délicieuse en vous rendant au café de Christkindel.

christstollen, accompagnés du traditionnel vin chaud, du fameux élixir du Hans Trapp ou d’une bière Christkindel, brassée spécialement pour l’occasion. Les bénévoles du café se feront un plaisir de vous servir ! Collecte de fonds pour une association locale en caisse. 0 .

10 rue du Chapitre Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 animation@wissembourg.fr

English :

Would you like to drink a good coffee in a warm and friendly atmosphere? Forget your worries for a magical and delicious interlude in the Christkindel café.

German :

Haben Sie Lust auf einen guten Kaffee in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre? Vergessen Sie Ihre Sorgen für eine magische und köstliche Auszeit und besuchen Sie das Café von Christkindel.

Italiano :

Volete bere un buon caffè in un’atmosfera calda e accogliente? Dimenticate le preoccupazioni per una parentesi magica e deliziosa nel caffè Christkindel.

Espanol :

¿Le apetece tomarse un buen café en un ambiente cálido y acogedor? Olvídese de sus preocupaciones para disfrutar de un interludio mágico y delicioso en el café Christkindel.

