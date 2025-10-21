CAFÉ DE CONVERSATION EN ANGLAIS Joinville
CAFÉ DE CONVERSATION EN ANGLAIS Joinville mardi 21 octobre 2025.
CAFÉ DE CONVERSATION EN ANGLAIS
Médiathèque de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
Tout public
Rendez-vous à 15h autour d’un instant conviviable pour travailler votre anglais avec Catherine Cucciaioni .
Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04 biblio.joinville2@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement CAFÉ DE CONVERSATION EN ANGLAIS Joinville a été mis à jour le 2025-10-12 par Antenne de Joinville