café de conversation en anglais

Médiathèque de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Tout public

Rendez-vous à 15h autour d’un instant conviviable pour travailler votre anglais avec Catherine Cucciaioni .

Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04 biblio.joinville2@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement café de conversation en anglais Joinville a été mis à jour le 2026-01-13 par Antenne de Joinville