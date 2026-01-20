Café de fleur Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Café de fleur

Mercredi 6 mai 2026 de 11h à 11h30. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 11:00:00

fin : 2026-05-06 11:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Un spectacle acoustique et intimiste qui rassemble lest tout-petits et les adultes pour un moment très chaleureux à partager.

Bienvenue chez Fleur !

Deux personnages complices, le son des guitares et des voix qui s’entremêlent, des jeux rythmiques, une caisse claire, 4 cubes pour jouer, imaginer, raconter la vie d’un café…

Les deux musiciens nous accueillent dans leur univers fait d’humour et de poésie et nous offrent une proposition délicate, visuelle et rythmée. .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

English :

An intimate, acoustic show that brings together toddlers and adults for a warm, shared moment.

L’événement Café de fleur Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-01-20 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)