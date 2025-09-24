Café de la colocation Cocotte Solidaire (La) Nantes

Café de la colocation Cocotte Solidaire (La) Nantes mercredi 24 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-24 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Participation libre et consciente pour la consommation de boissons auprès de la Cocotte solidaire Senior

Loki Ora accompagne les seniors qui souhaitent vivre en colocation de manière durable et sereine. Pour cela, l’association a créé un parcours composé de cafés et d’ateliers afin de se rencontrer et d’échanger autour du vivre ensemble, du libre choix et de l’habitat pour seniors. Le sujet vous intéresse ? Venez rencontrer l’association lors du prochain café de la colocation. Ce sont des moments conviviaux d’échange et de partage ouverts à tous ! Retrouvez toutes nos actualités sur www.lokiora.fr.

Cocotte Solidaire (La) Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

0658939882 https://lokiora.fr/