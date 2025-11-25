Café de la Création RD 906 Fleurville

RD 906 La Croisée Coworking Fleurville Saône-et-Loire

Début : 2025-11-25 09:00:00

fin : 2025-11-25 12:00:00

2025-11-25

Envie d’échanger autour de votre projet de création d’entreprise dans une ambiance conviviale ? Venez participer au Café de la création, organisé en partenariat avec le Crédit Agricole, le 4 novembre 2025 de 9h à 12h à La Croisée Coworking.

Cet atelier-rencontre est une occasion idéale pour partager vos idées, poser vos questions, obtenir des conseils personnalisés et faire le point avec des experts du financement et de l’accompagnement entrepreneurial. Que vous soyez au tout début de votre parcours ou déjà avancé, c’est un moment propice aux rencontres, à l’échange d’expériences et à la montée en compétences. .

RD 906 La Croisée Coworking Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 05 56 economie@ccmt71.fr

