CAFÉ DE LA DANSE

Salle culturelle Olargues Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Ce n’est pas un café-bar, où l’on vient boire une petite bière…

Ce n’est pas non plus, un bal où vous allez danser.

Il s’agit d’un concept pour la promotion de la Danse dans tous ses états

Spectacle EPSEDANSE Carte blanche à Anne-Marie Porras

Café de la Danse à Olargues, organisée par l’association ACORPS. C’est le rendez-vous idéal pour nourrir à la fois votre corps (avec de bonnes soupes) et votre esprit (avec de la danse de haut vol).

Café de la Danse Soirée Spectacle & Convivialité

Cette soirée propose un concept flexible vous pouvez venir pour le repas, pour le spectacle, ou pour profiter de l’expérience complète.

Programme de la Soirée

19h00 Bar à Soupes Un moment de partage avec des soupes goûteuses dans un cadre convivial.

20h30 Spectacle EPSEDANSE Carte blanche à Anne-Marie Porras. On peut venir seulement déguster les soupes. On peut n’assister qu’au spectacle. On peut aussi faire les deux ! .

Salle culturelle Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 7 49 85 00 30

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English :

It’s not a café-bar where you come for a beer?

Nor is it a ball where you can dance.

It’s a concept to promote dance in all its forms

Carte Blanche at Epsédanse Montpellier

L’événement CAFÉ DE LA DANSE Olargues a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC