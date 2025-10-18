CAFE DE LA MEMOIRE La Vigie-Mémorial des Déportés Mayenne

L’association pour le Mémorial de la Déportation vous convie à un Café de la Mémoire le samedi 18 octobre de 9h30 à 12h.

Ce Café de la Mémoire est ouvert à tous ceux qui souhaitent se lancer dans un projet de transmission de la mémoire d’un proche victime de la Seconde Guerre mondiale

▪ prisonnier de guerre

▪ requis du STO

▪ déportés

▪ victimes civiles

Au cours de ce café, les participants pourront rencontrer des descendants qui ont déjà entrepris cette démarche de transmission à travers l’écriture d’un livre, le témoignage dans un documentaire ou encore la participation à des évènements commémoratifs. .

La Vigie-Mémorial des Déportés 23 rue Ambroise de Loré Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 87 35 memorial.deportes53@gmail.com

English :

The Association pour le Mémorial de la Déportation invites you to a Café de la Mémoire on Saturday October 18 from 9:30am to 12pm.

German :

Die Association pour le Mémorial de la Déportation lädt Sie am Samstag, den 18. Oktober von 9:30 bis 12:00 Uhr zu einem Café de la Mémoire (Erinnerungscafé) ein.

Italiano :

L’Associazione per il Memoriale della Deportazione vi invita al Café de la Mémoire sabato 18 ottobre dalle 9.30 alle 12.00.

Espanol :

La Association pour le Mémorial de la Déportation le invita a un Café de la Mémoire el sábado 18 de octubre de 9h30 a 12h00.

