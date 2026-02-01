Café de langues et cultures Le Mans Université Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans

Café de langues et cultures Le Mans Université

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Bibliothèque Universitaire Salle SIP Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 16:00:00

fin : 2026-03-20 18:00:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-03-20 2026-04-03 2026-04-17 2026-05-22

Les cafés des langues et cultures sont des événements ponctuels organisés par la Maison des Langues en partenariat avec les ambassadrices COLOURS, Erasmus Student Network et la Bibliothèque Universitaire, afin de proposer des moments conviviaux d’échange interculturel. Venez échanger sans pression en langue étrangère, une boisson chaude à la main !

? 20 février 2026 Café de langues et cultures en anglais

? 6 mars 2026 Café de langues et cultures en langues romanes

? 20 mars 2026 Café de langues et cultures en français et anglais

? 3 avril 2026 Café de langues et cultures en anglais

? 17 avril 2026 Café de langues et cultures en langues slaves anglais

? 22 mai 2026 Café de langues et cultures en anglais

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires 16 h à 18 h

Lieu Salle SIP (Bibliothèque Universitaire)

Inscription recommandée poleinterculturel-ml@univ-lemans.fr .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Bibliothèque Universitaire Salle SIP Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire poleinterculturel-ml@univ-lemans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Language and Culture Cafés are one-off events organized by the Maison des Langues in partnership with the COLOURS ambassadors, the Erasmus Student Network and the University Library, to offer friendly moments of intercultural exchange.

