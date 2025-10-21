Café de l’emploi Halle des Congrès La Bresse

Café de l’emploi Halle des Congrès La Bresse mardi 21 octobre 2025.

Halle des Congrès 2A Rue des Proyes La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mardi Mardi 2025-10-21 09:00:00

fin : 2025-10-21 11:30:00

2025-10-21

Ce forum, organisé en partenariat avec Pôle Emploi, permet de mettre en relation des entreprises locales et du territoire de la Communauté de communes des Hautes-Vosges avec des personnes en démarche de recherche d’emploi. De nombreux postes sont proposés, en CDI, CDD et emplois saisonniers, dans des secteurs très différents, comme notamment l’hôtellerie-restauration, le tourisme, le commerce, les agences intérimaires, les services de sécurité et maintien de l’ordre, etc. Ne pas oublier de se munir d’un C.V.Adultes

Halle des Congrès 2A Rue des Proyes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 40 21 info@labresse.fr

English :

This forum, organized in partnership with Pôle Emploi, brings together local companies and the territory of the Hautes-Vosges Community of Municipalities with people looking for work. Numerous positions are offered, in permanent, fixed-term and seasonal jobs, in very different sectors, such as hotels and restaurants, tourism, trade, temporary agencies, security services and law enforcement, etc. Don’t forget to bring your C.V.

German :

Dieses Forum wird in Zusammenarbeit mit Pôle Emploi organisiert und bietet die Möglichkeit, lokale Unternehmen aus dem Gebiet der Communauté de communes des Hautes-Vosges mit Personen zusammenzubringen, die auf Arbeitssuche sind. Es werden zahlreiche unbefristete, befristete und saisonale Stellen in den verschiedensten Bereichen angeboten, darunter das Hotel- und Gaststättengewerbe, der Tourismus, der Handel, Zeitarbeitsfirmen, Sicherheitsdienste und Ordnungsdienste. Vergessen Sie nicht, einen Lebenslauf mitzubringen.

Italiano :

Questo forum, organizzato in collaborazione con Pôle Emploi, mette in contatto le aziende locali e la Communauté de communes des Hautes-Vosges con le persone in cerca di lavoro. L’offerta di lavoro è ampia e comprende posizioni a tempo indeterminato, determinato e stagionale, in diversi settori, tra cui l’industria alberghiera e della ristorazione, il turismo, la vendita al dettaglio, le agenzie di lavoro temporaneo, i servizi di sicurezza e di polizia, ecc. Non dimenticate di portare con voi il vostro CV.

Espanol :

Este foro, organizado en colaboración con Pôle Emploi, reúne a empresas locales y a la Communauté de communes des Hautes-Vosges con personas que buscan trabajo. Se ofrece un amplio abanico de puestos de trabajo, fijos, temporales, en sectores tan diversos como la hostelería, el turismo, el comercio minorista, las empresas de trabajo temporal, los servicios de seguridad y policía, etc. No olvide traer su CV.

L’événement Café de l’emploi La Bresse a été mis à jour le 2025-10-07 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES