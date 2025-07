Café de l’Escale L’Escale Bruz

Café de l’Escale L’Escale Bruz Mercredi 16 juillet, 14h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre, ouvert à toutes et à tous

Le Café de l’Escale est un lieu où la convivialité et la détente sont à l’honneur. Que vous cherchiez un endroit pour vous informer, vous détendre, jouer ou rencontrer du monde cet espace est fait pour vous !

Dans cet espace, vous pourrez retrouver :

* Un café, avec des boissons chaudes ou froides à prix libre.

* Un mur d’expression libre.

* Un espace jeux de société et lecture.

* Un espace numérique avec deux postes en accès libre.

* Un arbre d’échange de services si vous avez besoin d’un coup de main ou vous souhaitez proposer vos services.

Cet espace est animé par une équipe de bénévoles et un professionnel du centre social.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-16T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-16T17:30:00.000+02:00

accueil@escale-bruz.fr 0787102650

L’Escale 13 place du Vert Buisson 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine