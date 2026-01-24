Café de l’espace Assemblé générale Flayat

Café de l’espace Assemblé générale Flayat samedi 21 mars 2026.

Le Bourg Flayat Creuse

Début : 2026-03-21
2026-03-21

Faisons le bilan de l’année 2025, partons ensemble pour de nouvelles aventures en 2026 ! Le fonctionnement du Café de l’Espace t’intrigue et tu souhaites rejoindre l’aventure ? Deviens bénévole actif ! Nous finirons la journée par un apéro partagé !
Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38  prog.eaaf@gmail.com

