Café de l’espace Assemblé générale Flayat
Café de l’espace Assemblé générale Flayat samedi 21 mars 2026.
Café de l’espace Assemblé générale
Le Bourg Flayat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Faisons le bilan de l’année 2025, partons ensemble pour de nouvelles aventures en 2026 ! Le fonctionnement du Café de l’Espace t’intrigue et tu souhaites rejoindre l’aventure ? Deviens bénévole actif ! Nous finirons la journée par un apéro partagé !
Ouvert à tou.tes.s .
Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café de l’espace Assemblé générale
L’événement Café de l’espace Assemblé générale Flayat a été mis à jour le 2026-01-22 par Creuse Tourisme