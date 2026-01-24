Café de l’espace Assemblé générale Flayat

Café de l’espace Assemblé générale

Le Bourg Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Faisons le bilan de l’année 2025, partons ensemble pour de nouvelles aventures en 2026 ! Le fonctionnement du Café de l’Espace t’intrigue et tu souhaites rejoindre l’aventure ? Deviens bénévole actif ! Nous finirons la journée par un apéro partagé !

Ouvert à tou.tes.s .

Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

