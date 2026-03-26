Café de l’espace Atelier aiguilles & compagnie

Le Bourg Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-21 2026-05-09 2026-05-19 2026-06-06 2026-06-16

ATELIER aiguilles & compagnie

Tu ne sais pas tricoter mais tu es curieux.se d’apprendre ?

Tu es pro du tricot et tu veux partager ton savoir faire ?

Viens tricoter ! Solange t’accompagnera tout au long de l’atelier .

Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

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English : Café de l’espace Atelier aiguilles & compagnie

L’événement Café de l’espace Atelier aiguilles & compagnie Flayat a été mis à jour le 2026-03-24 par Creuse Tourisme