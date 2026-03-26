Café de l’espace Atelier aiguilles & compagnie Flayat
Café de l’espace Atelier aiguilles & compagnie Flayat samedi 11 avril 2026.
Café de l’espace Atelier aiguilles & compagnie
Le Bourg Flayat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-21 2026-05-09 2026-05-19 2026-06-06 2026-06-16
ATELIER aiguilles & compagnie
Tu ne sais pas tricoter mais tu es curieux.se d’apprendre ?
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Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com
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English : Café de l’espace Atelier aiguilles & compagnie
L’événement Café de l’espace Atelier aiguilles & compagnie Flayat a été mis à jour le 2026-03-24 par Creuse Tourisme