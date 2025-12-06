Café de l’espace Atelier fanzine avec la Limou’zine Flayat

Café de l’espace Atelier fanzine avec la Limou’zine

Le Bourg Flayat Creuse

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-13

Découper, coller, dessiner, écrire, les techniques sont infinis pour faire du fanzine. Pour cette atelier fanzine autour de la cuisine, viens avec ta recette préférée et nous l’embellirons ensemble !

*Sur réservation, tous publics (atelier en deux parties, l’inscription vaut pour les deux ateliers) .

Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

