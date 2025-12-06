Café de l’espace Atelier fanzine avec la Limou’zine Flayat
Café de l’espace Atelier fanzine avec la Limou’zine
Le Bourg Flayat Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-13
2025-12-06 2025-12-13
Découper, coller, dessiner, écrire, les techniques sont infinis pour faire du fanzine. Pour cette atelier fanzine autour de la cuisine, viens avec ta recette préférée et nous l’embellirons ensemble !
*Sur réservation, tous publics (atelier en deux parties, l’inscription vaut pour les deux ateliers) .
Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com
