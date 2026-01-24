Café de l’espace Ateliers carnaval Flayat

Café de l’espace Ateliers carnaval

Le Bourg Flayat Creuse

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-11

2026-02-04 2026-02-11

CARNAVAL DE FLAYAT

Le Carnaval de Flayat approche à grand pas et le thème de cette année c’est Contes et Légendes

Rendez-vous au Café pour préparer un déguisement magique !

Prix Libre, sur réservation ! .

Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

