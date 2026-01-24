Café de l’espace Ateliers carnaval Flayat
Café de l’espace Ateliers carnaval Flayat mercredi 4 février 2026.
Café de l’espace Ateliers carnaval
Le Bourg Flayat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-04 2026-02-11
CARNAVAL DE FLAYAT
Le Carnaval de Flayat approche à grand pas et le thème de cette année c’est Contes et Légendes
Rendez-vous au Café pour préparer un déguisement magique !
Prix Libre, sur réservation ! .
Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café de l’espace Ateliers carnaval
L’événement Café de l’espace Ateliers carnaval Flayat a été mis à jour le 2026-01-22 par Marche et Combraille en Aquitaine