Café de l’espace Baikal Flayat

Café de l’espace Baikal

Le Bourg Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Un océan blanc, glacé et puis des rochers.

C’est l’histoire de routes dessinées sur la neige, de moments et d’errances partagées.

Baïkal c’est l’histoire de musiciens échoués sur les rives gelées d’un lac Sibérien début mars 2020. Quelques jours avant le grand confinement. Embarqués dans une aventure singulière entremêlant artistes et scientifiques, ils étaient venus écouter le lac et rendre hommage à la beauté et à la diversité du monde. Une esthétique musicale fédératrice, mélange d’Electro, de chanson, saupoudré de sonorités bouriates et russes, le tout associé aux sons réels du lac Baïkal.

Sortie d’une première phase de résidence Baïkal accompagne par l’Archipel, future SMAC de Creuse réunissant les acteurs majeurs de la scène musiques actuelles de Creuse dont fait partie le Café de l’Espace. .

Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

