Café de l’espace Carnaval Flayat

Café de l’espace Carnaval

Le Bourg Flayat Creuse

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

CARNAVAL DE FLAYAT

Le Carnaval de Flayat revient pour la 4e édition! Et cette année, le thème sera Contes et légendes !

Alors sortez votre peau d’âne, votre capuche de robin des bois ou vos plus belles paillettes pour venir participer à ce défilé magique accompagné en musique par la battucada des Limouzi Samba Gang !!!

Au programme défilé jusqu’au terrain de la cure, on brûle Mr. Carnaval avec les archers Flayatois, goûter au café avec les genêts d’or !!

RDV devant le Café pour le défilé.

15h, gratuit .

Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

