Café de l’Espace Concert uncut (heavy blues metal) Café de l’Espace Flayat

Café de l’Espace Concert uncut (heavy blues metal)

Café de l’Espace 1 rue Saint Martin Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Uncut baigne dans le pur jus du rock américain. Ce groupe poitevin, né en 2016, est composé d’Alexy Sertillange (chant et guitare baryton), Enzo Alfano (guitare) et Pablo Fathi (batterie). Riffs écarlates, trous noirs psychédéliques et frappes vigoureuses, l’univers sonore d’Uncut se caractérise par une précision exquise, tant dans le jeu que dans le son. Les compositions mêlent avec brio l’agressivité du rock et les riffs du blues, dans l’écrin d’une batterie sauvage et élégante. .

Café de l’Espace 1 rue Saint Martin Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38

English :

German : Café de l’Espace Concert uncut (heavy blues metal)

Italiano :

Espanol : Café de l’Espace Concert uncut (heavy blues metal)

L’événement Café de l’Espace Concert uncut (heavy blues metal) Flayat a été mis à jour le 2025-11-18 par Marche et Combraille en Aquitaine