Café de l’Espace Festival des Bulles dans l’Espace Café de l’Espace Flayat

Café de l’Espace Festival des Bulles dans l’Espace

Café de l’Espace 1 rue Saint Martin Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

La Librairie La Limou’zine et le Café de l’Espace sont heureux de vous inviter à l’édition 2026 des bulles dans l’Espace. Pour cette quatrième année, on a mis le paquet niveau invités on préfère déjà vous l’annoncer ! Au programme tables rondes, expositions, dédicaces, ateliers et un concert dessiné le soir pour terminer en beauté !

RDV à partir de 10h pour rencontrer les auteurs. trices.

Bar et petite restauration midi et soir

Prix Libre et conscient .

Café de l’Espace 1 rue Saint Martin Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

