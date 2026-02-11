Café de l’Espace Festival des Bulles dans l’Espace Café de l’Espace Flayat
La Librairie La Limou’zine et le Café de l’Espace sont heureux de vous inviter à l’édition 2026 des bulles dans l’Espace. Pour cette quatrième année, on a mis le paquet niveau invités on préfère déjà vous l’annoncer ! Au programme tables rondes, expositions, dédicaces, ateliers et un concert dessiné le soir pour terminer en beauté !
RDV à partir de 10h pour rencontrer les auteurs. trices.
Bar et petite restauration midi et soir
Prix Libre et conscient .
Café de l’Espace 1 rue Saint Martin Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com
