Café de l’espace Fête du Court-Métrage

Espace associatif Alain Fauriaux 1 rue saint Martin Flayat Creuse

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25 2026-03-27

La Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre. Venez explorer la magie du court, partout en France et au Café de l’Espace, à l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à toutes et à tous.

Séances programmées

> Maternelle mercredi 25/03 à 10h

>Primaire mercredi 25/03 à 11h

>Collège mercredi 25/03 à 14h30

>Adultes vendredi 27/03 à 20h .

Espace associatif Alain Fauriaux 1 rue saint Martin Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine

