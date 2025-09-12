Café de l’espace Gare de l’Est Flayat

Café de l’espace Gare de l’Est Flayat vendredi 12 septembre 2025.

Café de l’espace Gare de l’Est

Le Bourg Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Il n’y a pas qu’à Amsterdam qu’on sait jouer de la musique Klezmer. Le Limousin a lui aussi ses représentants du style Gilles Puyfagès (accordéon), Simon Andrieux (Tuba) et Jaap (Yapp) Mulder (clarinette, chant, saxophone) ont formé GARE DE L’EST pour faire danser sur le répertoire des musiques d’Europe de l’Est. Musique des Balkans, tsigane et klerzmer, mesures asymétriques ou à s’y méprendre, ne restez pas à quai et grimpez à bord de la lokomotiv rythmique et mélodique de ces trois compères hors pair.

Prix Libre

FoodTruck sur place .

Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

English : Café de l’espace Gare de l’Est

German : Café de l’espace Gare de l’Est

Italiano :

Espanol : Café de l’espace Gare de l’Est

L’événement Café de l’espace Gare de l’Est Flayat a été mis à jour le 2025-08-20 par Marche et Combraille en Aquitaine