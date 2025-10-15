Café de l’espace Léa et la boîte à colère Conte musical jeune public Flayat

Café de l’espace Léa et la boîte à colère Conte musical jeune public

Le Bourg Flayat Creuse

Léa vit avec ses parents et son chien Pipo sur une île tropicale. Elle a 5 ans et aime s’amuser dehors toute la journée. Un jour, sa maman, fatiguée de voir sa petite fille taper des pieds, entre dans sa chambre avec une drôle de boîte. C’est à travers plusieurs rencontres que Léa va capturer différentes émotions dans cette boîte et c’est ensemble que nous allons apprendre à les capturer.

A partir de 4ans .

Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

