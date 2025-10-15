Café de l’espace Léa et la boîte à colère Conte musical jeune public Flayat
Café de l’espace Léa et la boîte à colère Conte musical jeune public Flayat mercredi 15 octobre 2025.
Café de l’espace Léa et la boîte à colère Conte musical jeune public
Le Bourg Flayat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15
Léa vit avec ses parents et son chien Pipo sur une île tropicale. Elle a 5 ans et aime s’amuser dehors toute la journée. Un jour, sa maman, fatiguée de voir sa petite fille taper des pieds, entre dans sa chambre avec une drôle de boîte. C’est à travers plusieurs rencontres que Léa va capturer différentes émotions dans cette boîte et c’est ensemble que nous allons apprendre à les capturer.
A partir de 4ans .
Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com
English : Café de l’espace Léa et la boîte à colère Conte musical jeune public
German : Café de l’espace Léa et la boîte à colère Conte musical jeune public
Italiano :
Espanol : Café de l’espace Léa et la boîte à colère Conte musical jeune public
L’événement Café de l’espace Léa et la boîte à colère Conte musical jeune public Flayat a été mis à jour le 2025-08-20 par Marche et Combraille en Aquitaine