Café de l'Espace Soirée jam session et beaujolais nouveau Café de l'Espace Flayat vendredi 21 novembre 2025.
Café de l’Espace 1 rue Saint Martin Flayat Creuse
Gratuit
Gratuit
2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
C’est le retour des jam de l’Espace !! Embarque tes instrus et viens taper le boeuf au café. Tu seras accueilli par notre ingé son !
Et comme on ne rate jamais une occasion de faire la fête !! On s’est dit que le Beaujolais Nouveau en était une !!
Alors avec notre épicier préféré L’Epicerie de Paul on vous invite à fêter l’arrivée de ce délicieux breuvage à partir de 19h à l’Espace .
Café de l’Espace 1 rue Saint Martin Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38
