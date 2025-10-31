Café de l’espace Soirée jeux spéciale LOUP GAROU Flayat

vendredi 31 octobre 2025.

Café de l’espace Soirée jeux spéciale LOUP GAROU

Le Bourg Flayat Creuse

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Le village de FLAYAT est touché par un étrange phénomène… des loups garous rôdent la nuit ! Alors plutôt team villageois ou team loup garou ? Pour halloween, viens participer à une version de l’espace de ce jeu mythique !

Gratuit, repas partagé .

Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

