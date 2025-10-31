Café de l’espace Soirée jeux spéciale LOUP GAROU Flayat
Café de l’espace Soirée jeux spéciale LOUP GAROU Flayat vendredi 31 octobre 2025.
Café de l’espace Soirée jeux spéciale LOUP GAROU
Le Bourg Flayat Creuse
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Le village de FLAYAT est touché par un étrange phénomène… des loups garous rôdent la nuit ! Alors plutôt team villageois ou team loup garou ? Pour halloween, viens participer à une version de l’espace de ce jeu mythique !
Gratuit, repas partagé .
Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com
