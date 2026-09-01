Café de l’Espace : Sortie Nature Café de l’Espace Flayat
samedi 19 septembre 2026 · Café de l'Espace · Flayat
Informations pratiques
Flayat
Café de l’Espace : Sortie Nature
Café de l’Espace 1 rue Saint Martin Flayat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
On vous donne rendez-vous avec Thierry notre pro de la cueillette et de la nature pour partir à la découverte des sentiers de Flayat!
N’hésiter pas à prendre vos jumelles, vos appareils photos ou vos carnets de dessins! Et parce que quelques kilomètres à pieds ça ^peut user les souliers, pensez à bien vous chausser !
Sur inscriptions .
Café de l’Espace 1 rue Saint Martin Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com
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English : Café de l’Espace : Sortie Nature
L’événement Café de l’Espace : Sortie Nature Flayat a été mis à jour le 2026-09-09 par Marche et Combraille en Aquitaine
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