Café de l’espace St Patrick et Craic in the box Flayat
Café de l’espace St Patrick et Craic in the box Flayat vendredi 13 mars 2026.
Café de l’espace St Patrick et Craic in the box
Le Bourg Flayat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Comme dans un VRAI pub Irlandais tu trouveras avec Craic in the Box la douceur des balades comme la folie de la danse sur des rythmes plus endiablés !
Warren Galloway guitare, banjo, chant
Airelle Theveniaut violon, banjo, mandoline
Louise Lebourg concertina, tin whistle, flûte irlandaise
Guillaume Cheriot tin whistle, flûte irlandaise
Bières très spéciales pour l’occasion, Food Truck !
Viens taper du pied, faire la farandole bras dessus-dessous ! C’est la Saint-Patrick à l’Espace ! .
Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café de l’espace St Patrick et Craic in the box
L’événement Café de l’espace St Patrick et Craic in the box Flayat a été mis à jour le 2026-01-22 par Marche et Combraille en Aquitaine