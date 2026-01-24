Café de l’espace St Patrick et Craic in the box Flayat

Café de l’espace St Patrick et Craic in the box

Le Bourg Flayat Creuse

Début : 2026-03-13

Comme dans un VRAI pub Irlandais tu trouveras avec Craic in the Box la douceur des balades comme la folie de la danse sur des rythmes plus endiablés !

Warren Galloway guitare, banjo, chant

Airelle Theveniaut violon, banjo, mandoline

Louise Lebourg concertina, tin whistle, flûte irlandaise

Guillaume Cheriot tin whistle, flûte irlandaise

Bières très spéciales pour l’occasion, Food Truck !

Viens taper du pied, faire la farandole bras dessus-dessous ! C’est la Saint-Patrick à l’Espace ! .

Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

