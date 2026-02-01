Café de l’espace Supercagette + Bétablock pour la Disco Soupe

Le Bourg Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Tu aimes la soupe et faire la fête ? Cette soirée est pour toi !

Une vieille recette de ta grand-mère ou une pure invention ? Concocte ta meilleure soupe et viens affronter de redoutables adversaires lors du concours de soupe de l’Espace et gagner la louche d’or ! Et on a dégoté des pros de la recette pour poursuivre la soirée !

Super Cagette, c’est un solo festif axé autour de la clarinette et des musiques électroniques porté par des compositions originales du musicien Maël Gourmelon. Mixant mélodies planantes et rythmes saccadés, Super Cagette propose une performance unique.

Betablock est de retour avec un nouvel EP ! Honnêtement il est pas terrible, mais il leur manquait des heures pour renouveler leur statut intermittent…et du coup TADAM, ils ont écrit des nouveaux morceaux pas hyper inspirés sur des prod pourries pondues en un week-end ! (C’est quand même pratique l’IA!). .

Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café de l’espace Supercagette + Bétablock pour la Disco Soupe

L’événement Café de l’espace Supercagette + Bétablock pour la Disco Soupe Flayat a été mis à jour le 2026-01-18 par Marche et Combraille en Aquitaine