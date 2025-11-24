Café de l’espace Théâtre

Le Bourg Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Et si les terres agricoles devenaient infertiles ? Si l’on transformait les théâtres en réserves ?

Après Amitié Marchande présenté en juin dernier, l’atelier théâtre LES 3 COUPS DE L’ESPACE vous convie à nouveau à un voyage dans un avenir aussi redoutable que drôle Terre Morte* et Futur du Théâtre*

(*) tirées de Brèves du Futur de Julien GUYOMARD .

Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com

English : Café de l’espace Théâtre

German : Café de l’espace Théâtre

Italiano :

Espanol : Café de l’espace Théâtre

L’événement Café de l’espace Théâtre Flayat a été mis à jour le 2025-11-20 par Creuse Tourisme