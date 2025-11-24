Café de l’espace Théâtre Flayat
Café de l’espace Théâtre Flayat vendredi 12 décembre 2025.
Café de l’espace Théâtre
Le Bourg Flayat Creuse
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Et si les terres agricoles devenaient infertiles ? Si l’on transformait les théâtres en réserves ?
Après Amitié Marchande présenté en juin dernier, l’atelier théâtre LES 3 COUPS DE L’ESPACE vous convie à nouveau à un voyage dans un avenir aussi redoutable que drôle Terre Morte* et Futur du Théâtre*
(*) tirées de Brèves du Futur de Julien GUYOMARD .
Le Bourg Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 51 38 prog.eaaf@gmail.com
